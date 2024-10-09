قوات خاصة إسرائيلية تغتال 4 شبان داخل مركبة في نابلس

أفادت وسائل إعلام عربية أن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لعدد من الشبان الفلسطينيين في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الفلسطينية والدولية.

ووفقًا للتقارير، استهدفت القوات الإسرائيلية أربعة شبان كانوا داخل مركبة، حيث أطلقت النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهادهم في الموقع. وأكدت مصادر فلسطينية أن الشبان كانوا في طريقهم لأحد الأحياء عندما تعرضوا للهجوم، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هويتهم أو أنشطتهم.

من جهتها، أدانت الفصائل الفلسطينية هذا العمل، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي ضد الشباب الفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية التي تستهدف المدنيين وتفاقم من الأوضاع المتدهورة في الأراضي المحتلة.

وفي أعقاب الحادث، عمّت حالة من التوتر مدينة نابلس، حيث أغلقت القوات الإسرائيلية الطرق وأقامت حواجز في محيط المنطقة. بينما انطلقت احتجاجات في بعض الأحياء، حيث خرجت حشود من الفلسطينيين للتنديد بالعملية العسكرية الإسرائيلية.

هذا الحادث يأتي في إطار تصعيد مستمر تشهده الضفة الغربية، حيث تتزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تصاعد القلق بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. ويدعو العديد من المراقبين إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

حزب الله يعلن عن استهداف قاعدة راعم العسكرية وقوات إسرائيلية في شمال طبريا

أعلن حزب الله اليوم عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، حيث استهدف الحزب قاعدة راعم العسكرية الواقعة جنوب الجولان، وذلك برشقة صاروخية كبيرة. ووفقًا للبيان الصادر عن الحزب، فإن هذا القصف يأتي في إطار الرد على التصعيدات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وفي تفاصيل إضافية، أوضح حزب الله أنه قام أيضًا بقصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أمنون شمال طبريا، مستخدمًا نفس النوع من الهجمات الصاروخية. ويشير الحزب إلى أن هذه العمليات تستهدف تعزيز قدراته الدفاعية وتوجيه رسائل قوية ضد أي محاولة للاعتداء على الأراضي اللبنانية.

علاوة على ذلك، أفاد الحزب بأنه استهدف بواسطة طائرة مسيرة انقضاضية قوة إسرائيلية كانت تحاول التسلل من منطقة رأس الناقورة تجاه المشيرفة. وقد أكد البيان أن الهجوم قد أسفر عن إصابة الهدف بشكل مباشر، مما يعكس مستوى التنسيق والجاهزية العملياتية للقوات في مواجهة التهديدات.

من جانبه، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول هذه الهجمات أو الأضرار المحتملة. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الجانبين.

تستمر الدعوات الدولية للتهدئة، حيث تحث على ضرورة تجنب التصعيد العسكري والعمل نحو حلول سلمية تعزز الاستقرار في المنطقة. في الوقت نفسه، يبقى الوضع الأمني في الجولان وشمال إسرائيل تحت المراقبة الدقيقة، وسط تداعيات هذه الأحداث المتسارعة.