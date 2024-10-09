حزب الله يعلن عن استهداف قاعدة راعم العسكرية وقوات إسرائيلية في شمال طبريا

أعلن حزب الله اليوم عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، حيث استهدف الحزب قاعدة راعم العسكرية الواقعة جنوب الجولان، وذلك برشقة صاروخية كبيرة ، ووفقًا للبيان الصادر عن الحزب، فإن هذا القصف يأتي في إطار الرد على التصعيدات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وفي تفاصيل إضافية، أوضح حزب الله أنه قام أيضًا بقصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أمنون شمال طبريا، مستخدمًا نفس النوع من الهجمات الصاروخية. ويشير الحزب إلى أن هذه العمليات تستهدف تعزيز قدراته الدفاعية وتوجيه رسائل قوية ضد أي محاولة للاعتداء على الأراضي اللبنانية.

علاوة على ذلك، أفاد الحزب بأنه استهدف بواسطة طائرة مسيرة انقضاضية قوة إسرائيلية كانت تحاول التسلل من منطقة رأس الناقورة تجاه المشيرفة. وقد أكد البيان أن الهجوم قد أسفر عن إصابة الهدف بشكل مباشر، مما يعكس مستوى التنسيق والجاهزية العملياتية للقوات في مواجهة التهديدات.

من جانبه، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول هذه الهجمات أو الأضرار المحتملة. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الجانبين.

تستمر الدعوات الدولية للتهدئة، حيث تحث على ضرورة تجنب التصعيد العسكري والعمل نحو حلول سلمية تعزز الاستقرار في المنطقة. في الوقت نفسه، يبقى الوضع الأمني في الجولان وشمال إسرائيل تحت المراقبة الدقيقة، وسط تداعيات هذه الأحداث المتسارعة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر منصة إطلاق صواريخ كانت تستهدف كريات شمونة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كانت قد استخدمت لاستهداف مدينة كريات شمونة. وذكرت مصادر عسكرية أن العملية جاءت في إطار جهود القوات المسلحة للحد من الهجمات على الأراضي الإسرائيلية وتعزيز الأمن في المنطقة.

وأشار الجيش إلى أن المنصة، التي تقع في منطقة قريبة من الحدود، كانت تمثل تهديدًا مباشرًا للمدنيين في كريات شمونة، حيث تم إطلاق الصواريخ منها خلال الأيام الماضية. وأكدت القوات المسلحة أن هذه العملية تأتي ضمن عملياتها المستمرة لمواجهة التهديدات التي تواجهها إسرائيل من الجماعات المسلحة في المناطق المجاورة.

وفي سياق متصل، لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين وتوفير الحماية للمدن والقرى القريبة من الحدود. وأكد أن الجيش سيواصل العمل بحزم ضد أي تهديدات محتملة، معربًا عن التزامه بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر، جاء هذا الإعلان في وقت حساس حيث تزايدت حدة التوترات بين إسرائيل والفصائل المسلحة في المنطقة. ويأتي ذلك في ظل تصاعد القتال في لبنان، مما يثير المخاوف من أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تصعيد أكبر في النزاع القائم.

ختامًا، يبقى المراقبون يتابعون عن كثب التطورات في المنطقة، حيث قد تؤثر هذه العمليات على مجمل الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتأثيرها على حياة المواطنين في كلا الجانبين.