طريقة عمل صينية بطاطس بالبشاميل وقطع الدجاج

صينية البطاطس بالبشاميل وقطع الدجاج من الأطباق الشهية التي تجمع بين النكهة الغنية والمكونات الصحية. يتميز هذا الطبق ببطاطس مقرمشة وقطع دجاج لذيذة، مغمورة بصلصة البشاميل الكريمية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعزائم والمناسبات العائلية. تُعتبر هذه الوصفة مزيجًا مثاليًا من النكهات والقوام، حيث تقدم وجبة متكاملة ترضي جميع الأذواق، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل صينية البطاطس بالبشاميل وقطع الدجاج بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في كل منزل.

صينية البطاطس بالبشاميل وقطع الدجاج

طريقة عمل صينية بطاطس بالبشاميل

المكونات

مكونات البطاطس:

1.5 كغ بطاطس، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

مكونات الدجاج:

500 غرام صدور دجاج، مقطعة إلى قطع صغيرة

1 بصلة مفرومة ناعمة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

مكونات البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

1/4 كوب دقيق

2 كوب حليب

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة التحضير

1. تحضير الدجاج:

• في مقلاة على نار متوسطة، سخن زيت الزيتون. أضف البصل والثوم، وقلّب حتى يذبلا.

• أضف قطع الدجاج إلى المقلاة، وتبّلها بالبابريكا والملح والفلفل. اطبخ الدجاج حتى ينضج ويتحول لونه إلى ذهبي، ثم ارفع المقلاة عن النار.

2. تحضير البطاطس:

• في قدر كبير من الماء المغلي، قم بسلق شرائح البطاطس لمدة 5-7 دقائق حتى تليّن قليلاً، ثم قم بتصفيتها وتركها جانبًا.

3. تحضير البشاميل:

• في قدر على نار متوسطة، قم بإذابة الزبدة. أضف الدقيق وقلّب لمدة دقيقتين حتى يتحول لونه إلى ذهبي فاتح.

• ببطء، أضف الحليب مع الاستمرار في التحريك حتى يغلي المزيج ويصبح سميكًا.

• أضف الملح والفلفل وجوزة الطيب (إذا كنت تستخدمها) وقلّب جيدًا.

4. تجميع الصينية:

• في طبق فرن مدهون بقليل من الزبدة، ضع نصف كمية البطاطس ثم أضف قطع الدجاج المطبوخة فوقها.

• ثم، أضف باقي البطاطس على الوجه. اسكب صلصة البشاميل بالتساوي فوق الطبقة الأخيرة.

5. الخبز:

• سخن الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية. ثم ضع الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يتحول السطح إلى لون ذهبي ومقرمش.

6. التقديم:

• بعد إخراج الصينية من الفرن، اتركها لتبرد قليلاً ثم قدّمها دافئة كوجبة رئيسية لذيذة.

تعتبر صينية البطاطس بالبشاميل وقطع الدجاج من الأطباق المثالية لتقديمها في المناسبات والاحتفالات، حيث تتميز بمذاقها الرائع واحتوائها على مكونات مغذية. استمتع بتحضيرها ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء، وستكون بالتأكيد وجبة تترك انطباعًا رائعًا لدى الجميع.