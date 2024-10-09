صناعة الشيوخ: كلمة الرئيس أمام الفرقة السادسة حاسمة للحفاظ على أمن مصر

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي ألقاها أمام الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني بمثابة رسالة حاسمة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها مؤكداً أن الرئيس السيسى طمأن الشعب المصري بأن مصر قوية بجيشها وشعبها أمام التحديات المحيطة.

القضية الفلسطينية

وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بالتأكيد الواضح والقوى من الرئيس السيسى على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على غزة، والتأكيد على سعي الجهود المصرية لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس فضلا عن التأكيد على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمصر حيث إنها لا تملك أجندة خفية تجاه أحد مشيراً إلى أن العالم كله أصبح على وعى وإدراك كاملين بأن هذا هو الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية وأن مصر كانت ولاتزال وستظل لها مواقفها الواضحة والحاسمة تجاه الأشقاء الفلسطينيين حتى يتحقق حلمهم فى اقامة دولتهم المستقلة

وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة أدى الى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى كل المصريين وأكد لهم وللعالم كله على أن مصر قادرة على حماية الأمن القومي من أي تحديات، فضلا عن التأكيد على دور الجيش المصري في حماية الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسي فى كلمته التي.

وأكدت أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها، وهو أمر من أفضل وأشرف المهام تقوم بها قوات عسكرية من أجل حماية بلادها وحدودها خاصة أن ذلك الأمر هو عقيدة ثابتة على مر التاريخ فى عقول وقلوب رجال وأبطال وبواسل قواتنا المسلحة