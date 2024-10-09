محافظ الدقهلية يشهد احتفالية اليوم العالمي لكبار السن

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء احتفالية وزارة التضامن الإجتماعي باليوم العالمي لكبار السن بمشاركة 5 محافظات شملت الدقهلية و القاهرة، والمنوفية، والغربية والقليوبية، من داخل نادي السعادة لرعاية كبار السن بطلخا.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة للمسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة دعاء غنام المدير التنفيذي لنادي السعادة لرعاية المسنين، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال مرزوق إن سعادتي بالغة لوجودي بين أهلنا من كبار السن لكي اشاركهم هذا الاحتفال وهو أقل بكثير مما يستحقونه ، فهم الخير والبركه، قائلاً أنتم طاقة أمل ونور لنا جميعاً نستمد منكم القوة والأمل في الحياه، فأنتم الذين سهرتم الليالي وبذلتم الغالي والنفيس من أجل تربية ابنائكم والوصول بهم الي بر الأمان.

كما أشار مرزوق الي أن احتفالنا اليوم بأهلنا من كبار السن يأتي تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة التي اعادت لنا عزتنا وكرامتنا وفي ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان) .

والجدير بالذكر أن رعاية كبار السن بالدقهلية يتم من خلال شقين ( الاول: دور الرعاية: وتضم الدقهلية عدد ( 10 ) دور رعاية موزعين علي مدن ومراكز ( المنصورة - ميت غمر - بلقاس - الجمالية) ، وتضم هذه الدور عدد ( 53 ) من كبار السن يتم تقديم الرعاية الكاملة لهم ( من اقامه - مأكل - ملبس - رعاية طبيه متكاملة - رحلات ترفيهيه ) ، الثاني : أندية كبار السن : هذه الانديه يبلغ عددها ( 11 ) نادي علي مستوي المحافظه موزعين علي مراكز ومدن ( المنصوره - طلخا - شربين - بلقاس - الجماليه - المنزله - دكرنس ) ، وعدد المشتركين والمترددين علي هذه الانديه بلغ ( 4000 ) عضو يتم تقديم كافة الخدمات الترفيهية لهم ) .