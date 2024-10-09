وفاة طيار تركي خلال رحلة من سياتل إلى اسطنبول

أعلنت شركة الطيران التركية عن وفاة أحد طياريها خلال رحلة للشركة من مطار سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار اسطنبول مساء الثلاثاء مما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا في مطار نيويورك.

وقال يحيي اوستون المتحدث الرسمي باسم شركة الطيران التركية عبر منصة X للتواصل الاجتماعي ان الطيار اليكين بيهليفان "59 عاما" توفي خلال الرحلة TK204 المتجهة من مطار سياتل - تاكوما متجهة الى مطار اسطنبول مما ادى الى طلب طاقم الطائرة إلى الهبوط الاضطراري في مطار جون كيندي بمدينة نيويورك إذ كانت الطائرة متجهة إلى الحدود الكندية في التوقيت الذي حدث عارض صحي للطيار اليكين بيهليفان إلا أن الطيار فارق الحياة قبل هبوط الطائرة في مطار جون كينيدي.

وقال يحيي اوستون إن شركة الطيران التركية تشعر بحزن شديد بعدما فقدت أحد أبرز طياريها، مؤكدا أن اليكين بيهيلفان أجرى فحوصا طبية روتينية خلال مارس الماضي أكدت عدم وجود أي موانع طبية تعيق استمراره في الطيران.