القاهرة للتنمية تصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

أصدرت مؤسسه القاهرة للتنمية والقانون بيان بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ١٠ أكتوبر من كل عام.

الصحة النفسية

قال البيان يحتفل العالم غدا 10 اكتوبر - من كل عام - باليوم العالمى للصحه النفسية ،بداية من عام 1993بعد مبادرة من قبل الاتحاد العالمي للصحة النفسية وهومنظمة تضم أعضاء من أكثر من 150 دولة حول العالم.

وتابع البيان : يأتى الاحتفال هذا العام تحت شعار الصحة النفسية فى مكان العمل فى إطار الجهود لإبراز الصلة الجوهرية بين الصحة النفسية والعمل. ويمكن أن تتيح بيئات العمل الآمنة والصحية عامل وقاية للصحة النفسية. وفي المقابل، يمكن أن تشكل الظروف غير الصحية التي تشمل الوصم والتمييز والتعرض لمخاطر من قبيل التحرش الجنسي وظروف العمل المتردية الأخرى مخاطر جمة تؤثر على الصحة النفسية ونوعية الحياة بشكل عام ومن ثم على المشاركة أو الإنتاجية في العمل.

وأضاف البيان : وبما ان 60٪ من سكان العالم يمارسون عملا، فإن من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة تهيئ بيئة عمل تكفل الوقاية من مخاطر اعتلالات الصحة النفسية وحماية ودعم الصحة النفسية في العمل.

كما يحق للأشخاص الذين يعانون من اعتلالات الصحة النفسية أن يشاركوا مشاركة كاملة وعادلة في العمل. وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقا دوليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (بما فيها الإعاقة النفسية والاجتماعية)، بما في ذلك في العمل.

وطالب البيان أن تتعاون الحكومة المصرية ، أصحاب الأعمال ، النقابات العمالية ، وغيرهم من أصحاب المصلحة المسؤولين عن صحة العاملين /ات وسلامتهم/ن على تحسين الصحة النفسية في مكان العمل. وينبغي أن يشارك العاملون وممثلوهم والأشخاص الذين عاشوا تجربة الإصابة باعتلالات الصحة النفسية مشاركةً هادفةً في الإجراءات المتعلقة بالصحة النفسية في مكان العمل.

وعلي مدار اليوم الدولى للصحة النفسية تسلط مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الضوء علي أهمية الصحة النفسية فى أماكن العمل، فلنتخذ إجراءات اليوم من أجل مستقبل أوفر صحة.

ونوه البيان ان بإمكان الناجيات من العنف الاتصال على الخط الساخن للدعم النفسي رقم 01279177326 يوميا من الأحد إلى الخميس من كل اسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساءا.



