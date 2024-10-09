رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في حفل تخرج الجامعة الألمانية بالقاهرة

شارك الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة بتخريج دفعة جديدة من كلياتها السبع لعام 2024 باعتباره نموذج متميز ضمن خريجي الجامعة.

وهنأ خريجي الجامعة الألمانية بالقاهرة معرباً عن سعادته لمشاركته فرحتهم وقال: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير على منحي فرصة مشاركتكم تلك اللحظة الهامة التي تمتزج فيها المشـاعر، وتختلط فيها الأفكار بين الماضي والمستقبل لكن يظل التفاؤل والأمل هما العنوان الأبرز فيها، حيث تخرجت من الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC ضمن أول دفعة من كلية إدارة الأعمال عام 2007 وتخصصت في الاقتصـاد والتسويق ، واستطيع اليوم أن أقولها بكل الامتنان والتقدير أن ما تعلمناه في هذه الجامعة كان له أثر بالغ في تفوقنا في حياتنا العملية، حيث أجد زملائي خريجي الجامعة يتبوأون مناصب رفيعة المسـتوى في كافة المجالات ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي.. وهنا يحضرني ان أعُرب عن خالص تقديري وامتناني البالغ لأساتذتي من قامات العلم والعلماء في مصـر وألمانيا الذين لم يدخروا جهدا ولم يبخلوا بخبراتهم و علمهم علينا" .

رسالة رئيس جهاز حماية المنافسة للخريجين

وفى ختام كلمته وجه رسالة للخريجين، قائلا: "أود أن أقول لكم إن اليوم بداية لمرحلـة جديدة من حياتكم حيث تبدأون مسـيرتكم العملية فهي حياة ليسـت غريبة عليكم فقد قضـيتم بالفعل خلال دراسـتكم عدة أشهر في التدريب في هيئات ومؤسسات عديدة ، لكن الآن بداية مرحلة تحمل المسئولية والمساهمة في خدمة مجتمعكم من خلال الهيئات والمؤسسـات التي سـتعملون بها سـواء في القطاع الحكومي أو الخاص ، لذا أدعوكم بالتحلي بالعديد من القيم الأساسية التي كانت داعمة لي في مسيرتي وهي السـعى - الإخلاص في العمل - المثابرة - التعلم المستمر- وتنمية المهارات و القدرات الشخصية والتواصل الدائم مع الزملاء . Networking ، ثقوا بالله أولا وبأنفسكم وقدراتكم وما تعلمتموه وسوف تحققون النجاح والتميز وترفعون اسم مصر والجامعة عاليا بإذن الله لتكونوا فخرا لها ولأسركم الذين يفخرون بكم اليوم".

وأعرب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية عن سعادته لمشاركة الدكتور ممتاز في هذه المناسبة وأضاف بأن وجوده بيننا مبعث فخر لي شخصياً -ولأسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة - بل و لكل مصري وعربي في أي مكان بالعالم ، فقد عمل في واشنطن في البنك الدولي ومن ثم لبى نداء الوطن و عاد ليخدم بلده فهو نموذج ضمن نماذج خريجي الجامعة المتميزين ، حيث ان الجامعة تتابع عن كثب قصص نجاح ابنائها في كل مكان في العالم و تصفق لهم جميعاً.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز يعد من أحد مؤسسي جهاز حماية المنافسة المصري؛ إذ إنه عمل بالجهاز منذ بداياته، حيث شغل منصب مدير إدارة سياسات المنافسة بالإضافة إلى إدارة القضايا والبحوث بجهاز حماية المنافسة المصري في الفترة حتى يونيو 2018 . وخلال عمله بجهاز حماية المنافسة المصري، باشر وعمل على العديد من القضايا في مجال حماية المنافسة بمعظم قطاعات الاقتصاد المصري، وعمل على توصيات تعديل العديد من مشاريع القوانين والقرارات الحكومية المقيدة للمنافسة، ووضع دليل توافق الشركات مع قانون حماية المنافسة.

كما يشغل الدكتور ممتاز منصب مفوض و رئيس لجنتي فض المنازعات، واللجنة الفنية والاستراتيجية في مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا ، كما ساهم في إنشاء شبكة المنافسة العربية وأنتخب أول رئيساً لها، حيث قاد مبادرات إقليمية تهدف إلى توحيد قوانين المنافسة والممارسات في المنطقة ، كما عمل الدكتور ممتاز من قبل كمسؤول عن تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي بمقره الرئيسي بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية و مسؤولا عن عدة ملفات تخص حماية المنافسة وتنمية القطاع الخاص والمنافسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا ، علاوة على تلقيه تدريباً في العديد من أجهزة المنافسة العالمية كجهاز المنافسة الألماني والإنجليزي والهولندي، وقسم المنافسة بوزارة العدل الأمريكية، ومفوضية التجارة الأمريكية حيث تدرب على أحدث سبل تحقيق القضايا وفحصها وسير العمل وتنظيمه في تلك الأجهزة.