قافلة طبية بمدينة الفيوم الجديدة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة بجامعة الفيوم قافلة طبية بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بالمحافظة وعدد من الطلاب بفريق طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة اليوم الأربعاء بالوحدة الصحية بمدينة الفيوم الجديدة.



تاتى القافلة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الانسان، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء الشربيني عميد كلية الطب، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

برامج وأنشطة متنوعة

صرح الدكتور عاصم العيسوي أن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان" تأتي بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية، وانطلاقا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي، وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

واضاف العيسوي أن اليوم شهد انطلاق أولى القوافل الطبية بمدينة الفيوم الجديدة، وشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء، وذلك في تخصص الباطنة، والأطفال وقد تم الكشف الطبي على٦٢ حالة منها ٣٧ حالة، باطنة، و ٢٥حالة أطفال.

وأكد العيسوي علي أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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