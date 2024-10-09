الجامعة المصرية اليابانية تحصد المركز الأول فى تصنيف التايمز البريطانى

أعلن الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن انجاز جديد للجامعة فى التصنيفات الدولية حيث تصدرت الجامعة المصرية اليابانية الجامعات المصرية التى ظهرت بتصنيف التايمز البريطانى للجامعات العالمية على مستوى 35 جامعة مصرية تم ادراجها في التصنيف هذا العام.

جاءت الجامعة المصرية اليابانية فى شريحة الجامعات ٥٠١ - ٦٠٠ على مستوى العالم ، مما يعكس تقدم ملحوظ حيث تقدمت الجامعة ما بين ١٠٠ و ٢٠٠ مركز عن تصنيف العام الماضى

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تفتخر بتحقيق هذا الانجاز مشيرا الى انها جامعة بحثية فى المقام الأول تضع على رأس أولوياتها دعم البحث العلمى والجهات الصناعية فى مصر وافريقيا والشرق الأوسط

وأضاف أن هذا الانجاز يأتى تتويجا لدعم مجلس الأمناء والاستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في البحوث فى البحث العلمى وجودة الانتاج العلمى لاعضاء هيئة التدريس بالجامعة والباحثين والطلاب وتحفيزهم على النشر الدولى لأبحاثهم فى كبرى المجلات العالمية>

كانت قد حصدت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقًا لتصنيف تايمز البريطاني Times Higher Education للجامعات الشابة لعام 2024، كما جاء ترتيب الجامعة في المركز رقم 106 عالميًا.

وأكد الدكتورعمرو العدلى، أن ذلك تتويجا للجهود البحثية المتميزة في الجامعة والتعاون مع كبرى الجامعات اليابانية المرموقة ووجود العلماء ذوي الكفاءة العالية والجهاز الإداري والطلاب المتميزين والتعاون مع الجهات الصناعية، مشيدا بجهود أعضاء لجنة التصنيف الخاصة بالجامعة.

وأشار إلى أنه تم تصنيف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم و التكنولوجيا E-JUST بالمنافسة مع الجامعات التي تم إنشاؤها قبل 50 عامًا أو أقل.