صحة شمال سيناء تستعرض تطوير وحدات الرعاية الطبية

ترأس الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، ورشة عمل تحت عنوان "تحسين الأداء في منشآت الرعاية الأولية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين " بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.



استعرض الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة، مبادرة التطوير بوحدات الرعاية الصحية بشمال سيناء وذلك بمقر َوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وشارك العرض الدكتورة رنا حشمت منسق التطوير لوحدات الرعاية بشمال سيناء بوزارة الصحة، ومدير الرعاية الصحية بمديرية الصحة بشمال سيناء، وذلك استعدادا لتجهيز المرحلة الجديدة من مبادرة التطوير بالمحافظة

وأشار أسامة، إلى ضرورة متابعة تنفيذ التعليمات التي تم مناقشتها بالاجتماع بجميع منشآت الرعاية الاولية بما يضمن تحقيق الانضباط الإدارى لضمان حسن سير العمل وانتظامه بجميع منشآت الرعاية الأولية