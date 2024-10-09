ولي العهد البحريني يؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة مع الكويت

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عمق العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة بين بلاده والكويت، والتي تواصل تميزها على كافة الأصعدة استنادًا إلى ما يجمعهما من تعاون وتنسيق مشترك.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء في البحرين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح؛ حيث أشار الأمير سلمان إلى حرص بلاده على الدفع بأوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الكويت نحو مستويات أكثر تكاملًا بما يحقق الخير والنماء للبلدين والشعبين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشاد الأمير سلمان بالدور الذي تضطلع به الكويت وحرصها على تنمية أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين التي تزداد قوةً وتميزًا، لافتًا إلى جهود الكويت الرامية إلى تعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك، ومواقفها المشرفة تجاه البحرين، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة.

من جانبه، أعرب الشيخ فهد عن تقديره لولي العهد البحريني لما يبديه من حرصٍ على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بمساراتها نحو مستويات أكثر تقدمًا.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين على الأصعدة كافة.