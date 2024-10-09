جامعة الفيوم تحقق المركز الثامن في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا على المستويين المحلي والعالمي بتصنيف التايمـــز البريطاني لأفضــل الجامعات العالمية لعام ٢٠٢٥

THE Times Higher Education World University Ranking 2025.

حيث صعد ترتيب الجامعة إلى المركز الثامن (بدلا من 11 العام السابق) بين الجامعات المصرية، وجاءت الجامعة بالفئة الرابعة ضمن أكثر من 2857 جامعة على مستوى العالم تمثلها أكثر من 108 دولة مختلفة.

مؤشرات التقييم

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف التايمز يعد واحدًا من أشهر التصنيفات العالمية، ويعتمد على ٥ مؤشرات رئيسة لتقييم الجامعات، تشمل مؤشر التدريس (٣٠%) ويتمثل في (السمعة العلمية- نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس- نسبة الحاصلين على البكالوريوس إلى الحاصلين على الدكتوراة- نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدكتوراه-دخل المؤسسة)، ومؤشر البحث العلمي (٣٠%) متمثل فى (السمعة البحثية- الدخل الناتج من البحث العلمى- الإنتاجية البحثية)، وكذلك مؤشر جودة البحث العلمى (٣٠%) ويتمثل في (عدد الاستشهادات)، ومؤشر العلاقات الدولية (٧.٥) ويتمثل في (نسبة الطلاب الوافدين- نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب- التعاون الدولى)، بالإضافة إلى مؤشر الدخل من الصناعة والابتكار (٢.٥%) متمثلًا في (نقل المعرفة وبراءات الاختراع).