ناشئات صيد أكتوبر يهزمن نادي سماش بدوري الأندية للتنس الأرضي

استطاع فريق التنس الارضي 14 سنة انسات بصيد اكتوبر الفوز على نظيره نادي سماش بنتيجة 2/7 فى المواجهة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري الاندية.

مثل صيد أكتوبر اللاعبات:مليكه مصطفي ابو رايه، فريده محمد علام، جودي طارق ابراهيم، ليلى طارق فوزي، سلمى محمد ابراهيم، امينه محمد يونس، سيرين محمد طلبه، فريده ايمن حسين، رؤى ايمان مصلح، فريده الناصر حسن، ملك ياسر جمال الدين، كرمه ايمن الحوشي.

الجهاز الفنى والادارى:

ياسر هاشم مدير فنى الفرق و قطاع التنس، احمد رفاعي مدير فنى التجهيزى، رضا رفاعى مدير فنى الاكاديميه، عمرو عبد الستار مساعد المدير الفني، عبدالرحمن ( بوبو )، وزياد ممدوح وايمن رفعت وعبد النبي رجب ومحمد شوكت وسيد فتحي ومحمد اسماعيل ومحمود زيدان وايمن طه مدربين، حافظ حسين وعبدالله جمعه مدربين أحمال بدنية، دكتور لمى عز الدين ودكتور محمود جلال اخصائي علاج طبيعي، حسام يونس ومحمد زين اداريين.