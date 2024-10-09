أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 77.46 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ونشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء انخفضت عقب سلسلة ارتفاعات متتالية، نتيجة توقعات باحتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على الرغم من الحذر الذى يسود الأسواق من هجوم إسرائيلي محتمل على البنية التحتية النفطية الإيرانية.



وبالإضافة إلى ذلك أظهرت البيانات ارتفاع مخزون خام برنت الأمريكية بنحو 11 مليون برميل الأسبوع الماضي إلا أن مخزونات الوقود انخفضت ، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط العام الحالي.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 77.46 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.75 دولار للبرميل.

وسجل خام أوبك 77.66دولار للبرميل.



وهبطت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة بسبب احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، لكن الأسواق ظلت حذرة من هجوم إسرائيلي محتمل على البنية التحتية النفطية الإيرانية.

وقال محللون في ماكواري في مذكرة "نتوقع تقلبات إضافية مع موازنة السوق بين الأساسيات الهبوطية ومخاطر العرض بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط".

وجاءت عمليات البيع في جلسة الثلاثاء في أعقاب ارتفاع بدأ بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع بلغ ثمانية بالمئة خلال الأسبوع يوم الجمعة، وهو الأكبر في أكثر من عام.

وبدا أن قيادات جماعة حزب الله اللبنانية تراجعت أمس الثلاثاء عن شرط تطبيق هدنة في قطاع غزة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وقال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، في خطاب بثه التلفزيون الثلاثاء إنه يدعم جهود رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله، للتوصل إلى هدنة، دون وضع شروط مسبقة.

وواصل الطلب الضعيف دعم التوقعات الأساسية. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 103.1 مليون برميل يوميا بسبب ضعف الإنتاج الصناعي ونمو التصنيع في الولايات المتحدة والصين.