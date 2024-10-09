افتتاح أكبر مركز لتحفيظ القرآن الكريم بمسجد المطافي بالإسماعيلية

توافد المئات من أهالي الإسماعيلية، على مركز تحفيظ القرآن الكريم الملحق بمسجد المطافي لتسجيل حضورهم واشتراكهم بعدما تم الاعلان عن افتتاح فصول التحفيظ لجميع الفئات العمرية مجانا طوال ايام الاسبوع.

وبدأ التوافد على المركز الذي افتتح رسميا امام الجمهور بكامل طاقته في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري .جداول دراسية لجميع المراحل وكافة المستويات، محفظين ومحفظات لديهم خبرات وحاصلين على شهادة الايجازة من الأزهر الشريف، ومبنى متكامل الخدمات يحتوي على 12 فصل دراسي مزود بالاثاث الكامل والمقاعد ومبردات المياه ودورات المياه .

وافتتحت إدارة المسجد الاسماعيلي (المطافي) بالإسماعيلية أكبر مركز لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظات قناة السويس لجميع الفئات العمرية من أهالي الإسماعيلية ويقدم خدماته مجانا.

وقال أحمد اليماني المتحدث الاعلامي عن مجلس إدارة المجمع في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن المركز يضم عدد من القاعات تسع لنحو ٥٠ دارس بالإضافة لنحو ١٢ فصل دراسي تم تجهيزها بكافة وسائل التعليم الحديثة وذلك بالجهود الذاتية من أبناء محافظة الإسماعيلية.واكد أن المركز يهدف لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لجميع الفئات العمرية مجانا دون اجر خدمة لأهالي الإسماعيلية.

وأكد أن مسجد المطافي يضم مجمع متكامل لدروس التقوية في جميع السنوات الدراسية ويشارك فيه بشكل تطوعي مجموعة من أمهر الأساتذة والمتخصصين ويستقبل يوميا مئات الطلاب من أبناء الإسماعيلية. فضلا عن توافر كتب خارجية وملزمات دراسية للطلبة مجانا تم استقبالها من المواطنين لإعادة توزيعها على التلاميذ الراغبين في السنوات الدراسية المختلفة.