تجارية سوهاج تناقش التعاون المشترك مع جهاز تنمية المشروعات

عقدت غرفة سوهاج التجارية، اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب خالد أبو الوفا، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة للحديث حول آخر مستجدات الغرفة وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الحضور من جهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور نادر عبد الظاهر رئيس الجهاز عبد الرحيم محمد مدير عام إدارة الائتمان بجهاز تنمية المشروعات أحمد دنقل.

وكشف النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية، أن اللقاء تناول التعاون المشترك بين الجهاز و الغرفه في تقديم كافة الخدمات المقدمة من جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة التسهيلات للسادة التجار.

وأضاف أبو الوفا، في بيان صحفي له اليوم أن الغرفة ستقوم باستضافة جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة المقبلة لمناقشة كافة التفاصيل بهذا الشأن، وسيتم التعاون بين الجانبين لتفضيل أفضل الخدمات للتجار والمواطنين في المحافظة.

وأكد أبو الوفا، أن الغرفة التجارية بسوهاج لديها خطة عمل واضحة للتعاون مع كافة الجهات الإدارية والمعنية التي تقدم خدمات وتسهيلات للتجار ومتنسبي الغرفة.



وأشار أبو الوفا، إلي أن الغرفة تسعى لتقديم أفضل خدمة للتاجر ومنتسبي الغرفة خلال الفترة المقبلة وسيتم تقديم أفضل دعم ممكن بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية.

وشارك في الحضور من الغرفة

حضر من الغرفة، أحمد اللبان، نائب أول رئيس مجلس الإدارة، و أيمن حسني كامل عضو مجلس الإدارة، و أشرف بخيت عبد اللله عضو مجلس الإدارة، و سلطان العسيري عضو مجلس الإدارة، و أحمد النمر عضو مجلس الإدارة، و أشرف بخيت عبد اللاه عضو مجلس الإدارة، و معتز محمد توفيق عضو مجلس الإدارة.