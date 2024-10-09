تفاصيل مران الزمالك اليوم قبل مواجهة بيراميدز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً للمرحلة القادمة التي ستبدأ ببطولة السوبر المصري أمام بيراميدز يوم 20 من الشهر الجاري في الإمارات.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق على تخفيف الحمل البدني على اللاعبين، فى مران اليوم، الذى أقيم على ملعب النادى بمقر النادى.

وخاض اللاعبين تدريبات خفيفة تحت قيادة ميجيل مدرب أحمال الفريق، تفادياً للإرهاق خاصةً أن الفريق لدية مباراة ودية غداً أمام بتروجيت ضمن الاستعداد لما هو قادم.

وعقد جوميز جلسة مع محمد حمدي لاعب الفريق وظهير أيسر الفريق، منحه فيها عدد من التعليمات الفنية الخاصة بمركزه، مؤكداً له أنه سيكون له دور كبير مع الفريق فى الفترة القادمة.

وطلب منه التركيز فى المرحلة القادمة، كون الفرق مُقبل على عدد من البطولات، والفريق يحتاج أن يكون الجميع فى قمة تركيزه.

وفى المران ايضاً خاض الثنائي محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى برامج تأهيلية مختلفة ضمن خطة تأهيلهم استعداداً لما هو قادم.

فى النهاية خاض الفريق مران فنى قام جوميز بتطبيق بعض الجمل الفنية والخططية فى هذا المران.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

فيما يلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.