ميقاتي: الاحتلال الإسرائيلي يعوق المساعي والجهود المبذولة لوقف العدوان على لبنان

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الاحتلال الإسرائيلي يعوق المساعي والجهود المبذولة لوقف العدوان على لبنان، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

الاحتلال الإسرائيلي يعوق المساعي

وأضاف ميقاتي، : “نعمل بشكل متواصل وفق آلية محددة لضمان إيصال المساعدات إلى النازحين جراء العدوان الإسرائيلي”، موضحًا أنهم مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة لوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وإجبار الاحتلال على تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي دعمه الكامل للنداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة، والذي حظي بتأييد الاتحاد الأوروبي، الداعي إلى وقف إطلاق النار الفوري في المنطقة ، وشدد ميقاتي على ضرورة ممارسة ضغوط دولية على إسرائيل لإلزامها بالتوقف عن العمليات العسكرية، والالتزام الكامل بتطبيق القرار الأممي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن.



في تصريحاته لوسائل الإعلام العربية، طالب ميقاتي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فورية وحاسمة للحد من التصعيد المستمر، مشيرًا إلى خطورة الوضع الأمني والإنساني في لبنان، خصوصًا في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة اشتباكات متواصلة بين القوات الإسرائيلية والمقاومة اللبنانية، وسط دعوات دولية لوقف الأعمال العدائية.



ميقاتي أكد أن استمرار العمليات العسكرية يعمّق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين الأبرياء، محذرًا من تفاقم الوضع الأمني في المنطقة بأسرها.