المشاط تبحثُ مع رئيسِ شركة «سكاتك» النرويجية تطوراتِ توسعاتِ مشروعاتِ الشركة في مصر

عقب توقيعِ اتفاقِ المنحة بين الشركة وآلية الهيدروجين PTX خلال مؤتمر ِ هامبورج للاستدامة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بـ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة.

وفي مستهلِ اللقاءِ، أكّدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية بمملكة النرويج، والتي تمتد إلى عقودٍ من التعاون المشترك، بالإضافة إلى التعاون البناء مع القطاع الخاص.

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود شركة سكاتك في مصر، للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم جهود الدولة في مجال التحول الأخضر، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أن ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية، ووضع استراتيجيات واضحة للتوسع في الطاقة النظيفة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، قد شجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تلك المشروعات.

وأوضحت أن شركة سكاتك كانت إحدى الشركات التي ساهمت في تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يُعدُّ أحد أكبر المشروعات من نوعه على مستوى العالم، فضلًا عن مشروعاتها التي دشنتها مؤخرًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد أحد المنتجات التي تدفع نحو مستقبل مستدام، ويعول العالم عليه كثيرًا للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية الشراكات الدولية والتمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها شركاء التنمية، والتي تفتح المجال وتشجع استثمارات القطاع الخاص، مشيرة إلى التوقيع الذي تم خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين PTX، لإتاحة منحة بقيمة 30 مليون يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر في مصر.

وذكرت أن كل تلك الجهود، تدفع الدولة لتحقيق طموحها في التحول للطاقة النظيفة، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعملُ على دعم الشراكات الدولية وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتعزيز جهود التحول الأخضر، وزيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة.

أضافت أن الشراكات الدولية قد نتج عنها العديدُ من المشروعات الأخرى في مجال الهيدروجين الأخضر، من بينها: مشروع “تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، يتم تنفيذه من جانب شركتي سكاتك وفيرتيجلوب Fertiglobe وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي.

