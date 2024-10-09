ختام فعاليات البرنامج التدريبي لمشروع صحتهم مستقبلهم بالفيوم

انتهت اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج التدريب صحتهم مستقبلهم على مستوى الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس محمد عبدالجليل مدير عام شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم.

يأتى ذلك بناء على برتوكول التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وبدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، حيث تم تدريب 200 منسق في 100 مدرسة على مستوى المحافظة من المدارس الابتدائية التى تم انضمامها حديثا الى مشروع صحتهم مستقبلهم، على مستوى جميع الإدارات التعليمية ( 10 مدارس بشرق الفيوم - 10 مدارس بغرب الفيوم - 15 مدرسة بطامية - 15 مدرسة بيوسف الصديق - 20 مدرسة بأبشواي - 20 مدرسة بسنورس - 10 مدارس بإطسا ). ومشروع صحتهم مستقبلهم، بناء على بروتوكول بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم منذ 2018

جدير بالذكر تم تنفيذ أنشطة وفعاليات مشروع صحتهم مستقبلهم بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ، فى عدد 150 مدرسة خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

محاور البرنامج

وتدور محاور البرنامج التدريبي بالمشروع حول تنفيذ أنشطة المشروع من خلال مهارات بناء ونشر الوعي لتلاميذ المدارس الابتدائية، من خلال إكساب المشاركين مهارات تصميم رسائل توعية فى مجال السلوكيات ، من خلال 6 محاور رئيسية ، أو رسائل أساسية وهي الرسالة الأولى ترشيد استهلاك المياه ،الرسالة الثانية : التغذية السليمة. الرسالة الثالثة : النظافة العامة. الرسالة الرابعة : النظافة الشخصية (غسيل الأسنان). الرسالة الخامسة : الاستخدام الأمن للصرف الصحي. الرسالة السادسة : التغيرات المناخية.

ومشروع توعية الأطفال للحفاظ على المياه والصحة والتغذية السليمة ، من خلال التدريب على كيفية نشر سلوكيات بيئية وصحية ايجابية بطريقة إبتكارية وإبداعية بسيطة، من خلال التدريب على الموضوعات التالية (مهارات التواصل الفعال - مفهوم ترشيد استهلاك مياه الشرب - مراحل تنقية المياه - مهارات العرض والإقناع - العناية بالأسنان - التقويم الفعال لغسيل الأسنان - مفهوم ومبادئ الصحة العامة - الهرم الغذائي - التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة ، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التدريبية وورش العمل المتنوعة فى الرسائل التعليمية والسلوكية الستة للبرنامج التدريبي المتميز)

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البرنامج التدريبي صحتهم مستقبلهم بمنظمة اليونسيف ، والمياه ، ورسالة شكر لمسئولى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، الدكتور ريمون شكري مسئول منظمة اليونيسيف بالفيوم، ومحمد جمعة مسئول البرنامج التدريبي بمياه الشرب، وفريق العمل بالمياه.

ووجهت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على البرنامج بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير إدارة الشئون التنفيذية ، والدكتورة كريمة أبو المجد مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، وفريق العمل من المدربين بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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