العراق يعرض استضافة مباريات الدوري المصري

أعلن سيف الوزيري، نائب رئيس الشركة المتحدة، أن العراق قدّم عرضًا رسميًا لاستضافة عدد من مباريات الدوري المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين وتسويق الدورى.

وأكد الوزيري أن العراق ليس الدولة الوحيدة التي تسعى لاستضافة المباريات، مشيرًا إلى وجود عروض أخرى من دول عربية، لكنه لم يذكر أسماء تلك الدول.

يأتي هذا التحرك وسط حديث عن إمكانية إقامة مباريات مثل الأهلي والزمالك بالدوري خارج مصر ، بعدما سمحت الفيفا بذلك.

وكانت السعودية استضافت نهائي كأس مصر في شهر مارس الماضي.

وتستعد مدينة أبوظبي لاستضافة منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.