بسبب الطبيعة.. إيقاف النشاط الرياضي في البوسنة

أرجأ الاتحاد البوسني لكرة القدم، جميع المباريات في المسابقات التابعة له، بعد أن تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقتل عشرات الأشخاص في البلاد.

واتخذ الاتحاد البوسني، هذا القرار في اجتماع طارئ، إذ دمرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية المنازل والطرق والجسور مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وقال الاتحاد البوسني لكرة القدم - في بيان له: "بعد اجتماع الطوارئ تم إعلان حالة الكارثة الطبيعية الناجمة عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في البوسنة والهرسك".

وتسببت الفيضانات في إتلاف البنية التحتية في العديد من الأندية، إذ ناشد فريق الدرجة الثالثة برينجاتشي المساعدة من المجتمع المحلي بعد أن غمرت المياه ملعبه وغمرت المياه مباني النادي.

وكتب النادي على حسابه عبر منصة "فيسبوك" قائلًا: "تمكن أشخاص طيبون ومدربون وأولياء أمور وقدامى ولاعبو الفريق الأول من إصلاح الأضرار قدر الإمكان، شكرًا جزيلًا للجميع.. ونأمل أن نكون جميعًا بخير وأن تمر هذه الأزمة أيضًا".