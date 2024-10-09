شهادة سكواوكا.. سلوت مدرب تاريخي لفريق ليفربول

قاد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، فريقه لتحقيق الفوز على مضيفه كريستال بالاس، بهدف دون رد، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج، ليرفع الأحمر رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق المسابقة.

وأصبح "سلوت" أول مدرب في تاريخ ليفربول، يقود الفريق للفوز في أول 4 مباريات خارج الديار بالدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات.

وقبل تخطي كريستال بالاس، فاز الريدز خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون 2-0، ومانشستر يونايتد 3-0، ووولفرهامبتون 2-1.

وتولى سلوت قيادة ليفربول قادمًا من نادي فينورد الهولندي، خلفًا للمدرب الألماني يورجن كلوب، الذي قرر إنهاء علاقته مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي.