محافظ القليوبية يناقش أعمال المرحلة الثالثة للمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

عقد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، إجتماعاً مع إدارة المساحة العسكرية، والمشرف على مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية ولاية وزارة التنمية المحلية، والمهندس نجيب أحمد نجيب، والمهندس ماهر أحمد مصطفى من فريق الدعم الفنى والربط الشبكى بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للإستثمار والمشروعات، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني، وعادل السيد مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، وذلك لمناقشة مخرجات المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية الصفا والشروق بالخانكة.



وأكد محافظ القليوبية، أن مشروع إنشاء المخطط التفصيلي للمناطق الصناعية ضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة التنمية المحلية والمتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية وإعداد قواعد بيانات وصفية لها تتضمن كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بقطع الأراضي وشبكة الطرق والإاشتراطات البنائية والتخطيطية والذي يأتي إطار دفع عجلة الإستثمار، ودعم المستثمرين وسرعة إتخاذ الإجراءات واستخراج البيانات والتراخيص اللازمة.

واستعرض آلية عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الصناعية من خلال ربط المحافظة بالبنية المعلوماتيه لإدارة المساحة العسكرية، حيث تم تقديم شرح تفصيلي عن المنظومة مع عرض المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وبطاقات الوصف الخاصة بكل مصنع والإمكانات المختلفة للمنظومة و التي تتيح إستعراض كافه البيانات الخاصة بالمصانع والإستخدامات المختلفة وتقارير المتابعة الدورية التي تقوم بها كافة الجهاز المعنية بالمنطقة الصناعية، وشرح آلية إضافه البيانات وتعديلها من خلال المختصين بالمحافظة بعد ربط إدارة الإستثمار بالمحافظة بإدارة المساحة العسكرية إلكترونياً واستخدام المنظومة الخاصة بالبنيه المعلوماتيه المكانية.



وعرض ممثل إدارة المساحة العسكرية علي المحافظ أسلوب العمل علي منظومة المناطق الصناعية من خلال قاعدة بيانات موحدة قياسية يتم من خلالها الاستعلام عن أي مصنع أو منشأة وكذا أية بيانات تم استحداثها مما يؤدى الي سهولة اتخاذ القرار، كما يعطى تطبيق المناطق الصناعية بالخريطة التفاعلية مؤشرات الأداء داخل المناطق الصناعية، مشيدا بمجهودات فريق العمل بالمحافظة ودورها الريادي.



وجه المحافظ بسرعة تشغيل المنظومة ورفع كافة البيانات بشكل دوري لضمان إستدامة وإستمرارية المنظومة ، مؤكداً أنه سيقوم بنفسه باستخدام حساب خاص به لإستعراض المنظومه بشكل يومي ومباشر على أن يقوم فريق إدارة المساحة العسكريه بإنشاء حسابات وتجهيز بنية العمل الإلكترونية على الأجهزة المختلفة بإدارتي الإستثمار ومركز المعلومات بالديوان العام.



ووضح المهندس نجيب أحمد نجيب بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية أنه يمكن إنشاء التطبيقات المختلفة التى تناسب طبيعة عمل المحافظة والتى تقدم مؤشرات أداء بشكل تفاعلي للبيانات علي خريطة رقمية.



وأكد المحافظ، أن الدولة خلال الفترة الحالية تشهد طفرة وإهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهده لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في إستثماراته لتحقيق الإكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.