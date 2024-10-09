كورال جامعة عين شمس "أون" يبدع في إحياء ذكرى نصر أكتوبر

شارك كورال "أون" احد كورالات جامعة عين شمس في إحياء هذه الذكرى الخالدة وحل ضيفا على الإعلامية منى عبد الغني على قناة CBC ليبدع في أداء العديد من الاغنيات الوطنية التي الهبت حماس الحاضرين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإيمانا من الجامعة ممثلة في قطاع التعليم والطلاب بدعم طاقات ومواهب الشباب الجامعي الواعد وتخليدا لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

جدير بالذكر أن كورال "اون" بقيادة المايسترو محمود صابر هو أحد كورالات جامعة عين شمس والتي تحظي بشعبيه كبيره وجماهيريه عريضه حيث شارك في العديد والعديد من المناسبات الوطنيه والقوميه باسم جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس تشارك بمعرض الثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر

وشارك قطاع التعليم والطلاب - الإدارة العامة لرعاية الشباب – إدارة النشاط الفني بالمعرض السنوي لذاكرة أكتوبر في الدورة 17 والذي تنظمة هيئة البحوث العسكرية، والذي أقيم في مقر بانوراما حرب أكتوبر خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من اكتوبر الجاري

وشاركت الفرق والمنتخبات الفنية للجامعة بجميع المجالات الفنية من فنون تشكيلية حيث اقيم معرض الجامعة داخل البانوراما خلال فترة الاحتفالية على مدار أربعة أيام كما شارك منتخب كورال الجامعة في حفل افتتاح المعرض كما شارك كورال هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد بالعديد من الأغاني الوطنية

وأقيم حفل خاص لكورال هارموني عربي يوم السبت الموافق الخامس من أكتوبر بالإضافة إلى فريق الفنون الشعبية والذي قدم تابلوه تعظيم سلام من تصميم وتدريب الفنان حسن شحاته كما قدم منتخب أكابيلا الجامعة قدم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية لفترات زمنية مختلفة.