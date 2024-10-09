وظيفة كلوب الجديدة بعد رحيله عن ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن قلعة "أنفيلد".

وقال كلوب في تصريحات أبرزتها العديد من الصحف العالمية، إنه سيعمل بمنصب جديد حيث إن الألماني سيكون المدير العام لكرة القدم لشركة ريد بول التي تمتلك أكثر من نادٍ وهو ما أعلنته الشركة رسميًا قبل قليل.

وتقوم الشركة الشهيرة برعاية أندية سالزبورج (النمسا)، نيويورك (أمريكا)، لايبزيج (ألماني) وهناك آخرين في البرازيل.

كلوب سيكون خبيرًا فنيًا يقدم النصائح لإدارة الشركة بشأن أنديتهم في ألمانيا، النمسا وغيرها من الأماكن ومهمته ستبدأ في يناير 2025.

وسيمتلك كلوب ضمن عقده مع ريد بول بندًا يمنحه خيار الرحيل عن المنصب إذا كانت هناك فرصة لتدريب منتخب ألمانيا في المستقبل.