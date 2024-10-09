القنصل الياباني يشيد بمستوى الخدمات الطبية داخل مستشفيات الأقصر

أشاد السيد أيتو يوشيهيرو، القنصل الياباني، والسيد شيميزو إتسو، المستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية بالقاهرة، بالمستوى المتقدم في الخدمات الطبية، معربين عن انبهارهم وسعادتهم لما رأوه من تجهيزات وخدمات طبية بأعلى مستويات الجودة العالمية داخل المستشفى.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمستشفى الكرنك الدولي، حيث تم تفقد أقسام «الأشعة، المعمل، الغرفة الوطنية للطوارئ، العناية المركزة» فضلًا عن قيم الحضانات الجارى تجهيزه، فيما اختتمت زيارة المستشفى بالقسم الداخلي والغرف الفندقية حيث أبدى الوفد الياباني شديد إعجابهم وانبهارهم بالإطلالة النيلية الخلابة للغرف الفندقية وغيرها من التجهيزات عالية الجودة بالمستشفى، ومدى الراحة النفسية التي يتمتع بها المريض خلال رحلة علاجه.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إن الزيارة شملت المنشآت الجديدة الجاري العمل على افتتاحها بالمجمع الطبي الدولي والتي ستزيد بدورها الطاقة الاستيعابية بما ينعكس بالإيجاب على إتاحة مزيد من الخدمات والحزم الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وتابعت الهيئة في بيان صادر عنها: في ختام الزيارة قدم الوفد الياباني جزيل الشكر لرئيس اقليم الصعيد على الفرصة التي أتيحت لهم لرؤية هذا المستوى من الخدمات معرباً عن شديد إعجابهم باتباع بسياسات ومعايير الجودة العالمية فضلا الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وما رأوه من الاهتمام الشديد بالمرضى وخاصة كبار السن من تخصيص أماكن ذات تجهيزات خاصة لهم داخل المنشآت الصحية.

ومن جانبه ثمّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إشادة القنصل الياباني، والمستشار والملحق الطبي بالسفارة اليابانية لدى القاهرة، وقال: تعكس هذه الإشادة جودة الخدمة الطبية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بشكل عام ومنشآت الهيئة بمحافظة الأقصر بشكل خاص، وهو ما حدا بالهيئة إلى هذه الثقة العالمية، في علاج جالياتها داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.

مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية بما يسهم في تعدد الموارد الذاتية للهيئة من خلال منشآتها وبما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

مؤكدًا على توجه الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم قطاع السياحة العلاجية بالدولة المصرية والترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لوضع مصر على خريطة السياحة الصحية، وتطوير المفهوم الحالي من سياحة الاستشفاء إلى سياحة العلاج، مؤكدًا: لدينا منشآت تضاهي في جودتها كبرى المنشآت الصحية العالمية، وهو ما يؤهلنا للمنافسة سواء بمحافظة الأقصر أو أسوان أو جنوب سيناء، باعتبارهم محافظات جاذبة للوافدين الأجانب.