محافظ القاهرة : مبادرات تدريب الشباب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية 

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المبادرات التى تستهدف تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم لاتاحة مزيد من الفرص لهم فى سوق العمل تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية.

خلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠

وأضاف محافظ القاهرة ان هذه المبادرات تستهدف ايضا خلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، مشيرًا إلى أن الدولة تولى إهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتبارهم من سيتحمل مسئولية الوطن فى المستقبل .



وثمن محافظ القاهرة دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية والاحزاب ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية ، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع واحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التى نظمتها دار الإفتاء المصرية تحت رعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وترأسها د.نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم .

شارك فى الندوة د. شوقي علام مفتى الجمهورية السابق، ود. على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، ود. محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، ود. سلامة داود رئيس جامعة الازهر ، ود. محمد عبدالدايم الجندى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا أرميا الاسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي ، ولفيف من كبار العلماء ، وممثلى الكنائس المصرية ورجال الفكر والإعلام.

وتأتى الندوة فى إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الفتوى فى بناء الإنسان المصرى، وتمكينه من مواجهة التحديات الراهنة ،وترسيخ قيم التعايش والتسامح .

وتتضمن الندوة عدة محاور تشمل المحور الأول ترسيخ الهُويَّة المصرية من خلال الخطاب الإفتائي المعتدل، الذي يبرز مكانة مصر وأدوارها الريادية في صناعة الحضارة الإسلامية والإنسانية على مرِّ التاريخ، ويُجلي خصائص المجتمع المصري الذي كانت –ولا زالت- له جهود كبيرة في تطوير الفكر الإسلامي ونشر الوسطية في العالم.

والمحور الثاني العمل الجاد على التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة المصرية للتعاون والتكاتف والتكامل نحو تنفيذ جميع البرامج والمشروعات والأطروحات المجتمعية في ربوع مصر، وتقديم أفكار إبداعية ومتميزة لتنفيذ هذه البرامج على أرض الواقع بشكل يتناسب والتطلعات الرئاسية لمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التى تعنى بالمواطنين ورفع جودة الحياة المقدمة لهم.

أما المحور الثالث تحت عنوان تخصيص مضامين ومحتويات إفتائية ودينية مناسبة تعزِّز القيم والمبادئ الأخلاقية في المجتمع، وذلك من خلال جميع المنصات الإلكترونية أو الإفتائية الخاصة بدار الإفتاء المصرية، وسوف يكون ذلك ضمن خطَّة واستراتيجية ممنهجة وواضحة تتوافق والقضايا المُلحَّة في المجتمع.

والمحور الرابع عن تخصيص مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تعقدها دار الإفتاء المصرية تكون خاصة بالشباب والفتيات، وذلك بهدف تعزيز الهُويَّة المصرية وترسيخ القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية؛ وذلك لأنَّ الشباب هم عماد الحاضر والمستقبل.

والمحور الخامس يدور حول تخصيص مجموعة من المُفتين المتميزين للمشاركة الإعلامية الجادة في جميع البرامج والقنوات الإعلامية التي ستُعنى بالقضايا المجتمعية المعاصرة والملحَّة، وذلك بهدف بيان الرؤية الدينية المعتدلة نحو هذه القضايا؛ مما يحدُّ بشكل رئيس من ظاهرة فوضى الفتاوى المعاصرة، التي تعمل على زعزعة الاستقرار المجتمعي، وتهدِّد أمنه وسلامته.