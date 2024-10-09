إعصار ميلتون يتصدر جوجل باعتباره أحد اكثر الأعاصير تدميرا في فلوريدا

إعصار ميلتون.. زادت معدلات البحث على إعصار ميلتون وفلوريدا لليوم الثاني على التوالي، بعدما اعتبره الخبراء أحد أكثر الأعاصير شدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتصدرت إعصار ميلتون محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، وبالرغم من انخفاض سرعة الرياح في إعصار ميلتون قليلاً، لكنه يظل عاصفة من الفئة الخامسة، وفقاً لأحدث تحذير من المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

ووفق لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، توقع المركز الوطني للأعاصير أن الإعصار سيظل شديد عندما يصل إلى اليابسة في وقت متأخر من اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر.

وكان من المتوقع أن يصل إعصار ميلتون إلى اليابسة في وقت متأخر من مساء اليوم على الساحل الغربي لولاية فلوريدا بالقرب من تامبا، لكن خبراء الأرصاد الجوية قالوا أنه غير متوقع في الوقت الحالي تحديد موقع هبوطه بدقة.

وحث أمس خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية في المركز الوطني للأعاصير السكان على إخلاء منازلهم أو اتخاذ استعدادات أخرى، وقال مركز الأعاصير إن "إعصار ميلتون لديه القدرة على أن يصبح أحد أكثر الأعاصير تدميرًا على الإطلاق في غرب وسط فلوريدا".

إعصار ميلتون..بعض سكان فلوريدا يرفضون إخلاس منازلهم

فيما تحرك الإعصار ميلتون اليوم نحو تصادم كارثي محتمل على طول الساحل الغربي لولاية فلوريدا حيث أصر بعض السكان على أنهم سيبقون بعد صدور أوامر بإجلاء الملايين وحذر المسؤولون من أن المتخلفين سيواجهون احتمالات ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.

فيما واجهت منطقة خليج تامبا ، التي يسكنها أكثر من 3.3 مليون شخص ، احتمال تعرضها لتدمير واسع النطاق بعد تجنب الضربات المباشرة من الأعاصير الكبرى لأكثر من قرن.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن تحتفظ العاصفة بقوة الإعصار أثناء عبورها وسط فلوريدا غدًا الخميس في مسار شرقي نحو المحيط الأطلسي، وظل المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد، حيث قام خبراء الأرصاد الجوية مساء الثلاثاء بتغيير مساره المتوقع إلى الجنوب قليلاً من تامبا.

وفي نفس السياق أشارت رئيسة بلدية تامبا جين كاستور إلى أن ارتفاع المد البحري المتوقع في مدينتها قد يصل إلى 15 قدمًا (4.5 مترًا) وسيكون كافيًا لابتلاع منزل بأكمله.

يذكر أن إعصار ميلتون ضرب مجتمعات لا تزال تعاني بعد أسبوعين من إعصار هيلين الذي غمر الشوارع والمنازل في غرب فلوريدا خلال مسيرته المدمرة التي خلفت ما لا يقل عن 230 قتيلاً في جميع أنحاء الجنوب.