موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.. يكثف الكثير من المواطنين أصحالب المعاشات البلغ عددهم نحو 11 مليون مواطن، عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر نوفمبر 2024 حيث يتم صرف المعاشات يوم 1 نوفمبر 2024.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024.. وهناك العديد من المنافذ لصرف المعاشات كالتالي: المحافظ الإلكترونية- منافذ البريد المصري- منافذ شركة فوري- ماكينات الصرف الآلي ATM.، فضلًا عن فروع البنوك المختلفة.

قيمة معاشات شهر نوفمبر 2024

الشريحة الأولى 1495 جنيها.

الشريحة الثانية 1725 جنيها.

الشريحة الثالثة 1840 جنيها.

الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة 2645 جنيها.

الشريحة السادسة 2990 جنيها.

الشريحة السابعة 3335 جنيها.

الشريحة الثامنة 3680 جنيها.

الشريحة التاسعة 4025 جنيها.

الشريحة العاشرة 4370 جنيها.

الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيها.

الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيها.

الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيها.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر

في سياق آخر يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أكتوبر الجاري، منتصف الشهر 15 أكتوبر.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي لمستحق معاش تكافل وكرامة.

تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.

النقر على استعلام، لتظهر جميع البيانات.