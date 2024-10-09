تعرف على مزايا وحدات "سكن مصر" في القاهرة الجديدة

من المرتقب طرح 700 وحدة ضمن مشروع سكن مصر، بالقاهرة الجديدة.

وسيبدأ حجز وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة ابتداء من 27 أكتوبر الحالي وحتى 26 ديسمبر المقبل.

ويمتاز المشروع بمواقع فريدة، داخل التجمع الثالث أو منطقة جنوب طريق السخنة، ومنطقة غرب الجامعات المجاورة لمشروع دار مصر ومنطقة أرض المعارض المجاورة لكمبوند جنة.

تتراوح مساحات وحدات "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².

كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أمس عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الجاهزة للتسليم الفوري، والذي يتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.

