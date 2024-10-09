بناء على توجيهات الدكتور وليد فرماوى مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، قامت اليوم الأربعاء، اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة برئاسة المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية وإدارة المركز والشركة المنفذة من إنهاء التسليم الابتدائى للملعب الخماسي النجيل الصناعى بمركز شباب كفر رجب التابع لإدارة شباب كفر شكر.

إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب كفر رجب بالقليوبية …

حيث تم ادراج إحلال وتجديد الملعب ضمن الخطة المركزية لوزارة الشباب والرياضة بعد موافقة الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية والرياضية برئاسة محمد عبد النبى وتضمنت الأعمال تغيير أرضية الملعب وتغيير الكشافات وتركيب شبك سقف وتعلية.

تهدف وزارة الشباب والرياضة إلى توفير كافة الأدوات اللازمة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتربوية وتزليل كافة العقبات أمام مراكز الشباب لتقديم خدماتها للنشء والشباب بشكل أفضل إيمانا بالدور المهم والمؤثر للمراكز والهيئات الشبابية في بناء الشخصية المصرية وتشكيل وعي ووجدان النشء والشباب.

وتأتي هذه الأعمال تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

استمرار فاعليات مبادرة "بلدنا أحلى" بمحافظة القليوبية…

وفي سياق آخر - أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، فاعليات مبادرة "بلدنا أحلى" بالتنسيق مع ديوان عام محافظة القليوبية، فيما أطلقت محافظة القليوبية فاعليات المبادرة على ١٠٠ مراكز شباب على مستوى الإدارات الفرعية، طبقا لجدول زمنى محدد بذلك، والذى يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

حيث تم التنفيذ اليوم من مراكز شباب إدارة شباب بنها وهى (بقيرة - بتمدة) حيث تمت من خارج أسوار مراكز الشباب، من تجميل القرى، وعمل بعض الدهانات لأعمدة الإنارة، وتشجير ودهانات للأسوار، والتخلص من بعض المخلفات بمدخل القرى، وتعليق لافتات ترحيب، على أن تنفذ المبادرة بمراكز الإدارة تباعا.

المبادرة تأتى تأكيدا على المشاركة المجتمعية والدور المجتمعي لمراكز الشباب، في الأعمال التطوعية التي تساهم فى بناء المجتمع والتى تحقق إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة ورؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف تجميل ونظافة مداخل القرى والمناطق المحيطة بمراكز الشباب من أعمال نظافة عامة ودهانات وزرع أشجار، لإخراج جيل متعاون ينتمى بكيانه لأرض الوطن الحبيب.

تهدف المبادرة إلى بث روح الانتماء والمواطنة للمشاركين بأرض المحافظة، وذلك من خلال الظهور بها بأفضل منظر وحال، وذلك بتجميل ونظافة مداخل القري والمناطق المحيطة بمراكز الشباب، والتى تشمل أعمال نظافة عامة، ودهانات، و زراعة الأشجار، وتعليق لافتات إرشادية، على أن يشارك الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب فى المبادرة.