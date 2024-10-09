استقرار الدولار الأمريكي وهبوط نظيره النيوزيلندي اليوم.. التفاصيل

وفقا لرويترز

تحرك أسعار الدولار بشكل تقريبي اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، مما أتاح الفرصة للين الياباني والعملات الأخرى للتعافي بعد الارتفاع القوي الأسبوع الماضي، حيث أن المستثمرين توقفوا عن توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.. وفقاً لوكالة رويترز.

هبوط الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته

وهبط الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس عند 0.6096 دولار أمريكي، بعد أن خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وانخفض الدولار النيوزيلندي في آخر تعاملات بنسبة 0.55% إلى 0.61035 دولار .

وكان أغلب خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي قد توقعوا خفضا كبيرا بنصف نقطة مئوية. وبدأ البنك المركزي دورة تخفيف في أغسطس سعيا لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في خمسة عشر عاما.

فيما يعتبر جدول البيانات الأمريكية هذا الأسبوع خفيفًا نسبيًا، حيث يوفر فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة والذي دفع الدولار إلى الارتفاع وإعادة تسعير الأسواق للنطاق المتوقع لخفض أسعار الفائدة القادمة.

ومن المقرر أن يحصل المستثمرون اليوم على محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، والذي سيعرض المناقشات حول ما ظهر في ذلك الوقت وحجم تدهور سوق عمل، والذي انتهى بموافقة جميع صناع السياسات، باستثناء واحد، على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس .

وبحسب رويترز ، أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق لديها الآن فرصة بنسبة 85% لخفض سعر ربع نقطة أساس، بالإضافة إلى احتمال ضئيل بأن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير.

وسيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، والذي يصدر غدا الخميس، هو البيان المهم لهذا الأسبوع.

استقرار مؤشر الدولار واليورو

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، عند 102.490، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة عند 102.69.

ومع استقرار الدولار، استقر اليورو حول 1.0977 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني 1.3101 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.30595 دولار والذي لامسه يوم الاثنين.