أيمن الرمادي: بيكهام لم يضغط للرحيل إلى الزمالك

أكد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق، لم يضغط للرحيل إلى الزمالك كما تردد.

وتابع الرمادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "اللاعب جدد عقده في يناير الماضي لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم الحالي، ورفضنا رحيله للزمالك لأننا بحاجة إلى خدماته".

وأضاف أيمن الرمادي: "بيكهام رفض البرنامج الخاص الذي وضعته له من أجل حمايته من الإصابة، للتواجد في المنتخب، وفضل التدرب مع الفريق بشكل طبيعي".

وقال: "كان هناك خلاف بينه وبين النادي بعد طرده في الكأس، عقب توقيع عقوبة عليه من النادي وهذا الخلاف الوحيد وليس بسبب ضغطه للرحيل إلى الزمالك هذا الموسم".

واختتم مدرب سيراميكا كليوباترا: "الأجواء في الإمارات عالية الرطوبة والحرارة، ولكن المباريات ستكون في قمة الإثارة، وخسارة الأهلي في السوبر الإفريقي، ليس لي علاقة بها والأندية الكبرى لا تقف أمام كبوة وهو يمر من أزماته بشكل سريع ولن يتأثر بها".