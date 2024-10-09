أيمن الرمادي: القندوسي مسؤول عن تصريحاته

أكد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فريفه لا يزال يحتاج للوقت للجاهزية لخوض بطولة كأس السوبر المصري.

وتابع الرمادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90": "الفريق رحل عنه عدد من اللاعبين ودخل أسماء جديدة، ونحتاج الوقت للتجهيز للبطولة".

وأضاف أيمن الرمادي: "رحيل صديق أوجولا إلى بيراميدز بالتأكيد مؤثر، ولكن حصلنا على 4 لاعبين مميزين، وأجولا لا يوجد به بند شراء ولكن نملك أحقية الشراء في إعارة إسلام عيسى".

واستطرد: "لا يفرق معي طلب الأهلي حكام أجانب أو تواجد حكام مصريين وذلك لأنه من حقه، والحكام الأجانب أفضل لنا بعدما تعرضنا للظلم الموسم الماضي، ولم نطلب حكام أجانب لأن هناك بالتأكيد حكام نخبة للبطولة".

واختتم: "أحمد القندوسي مسؤول عن تصريحاته ولسنا طرف به ويخص الأهلي فقط، واللاعب الجزائري متميز على المستوى الفني والخلقي، ونعلم أنه لا يقصد الإساءة للنادي الأهلي وقد يكون الخلاف مع أشخاص، ونثق في جاهزيته للبطولة".