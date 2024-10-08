ثراء جبيل تنضم لأسرة مسلسل العتاولة 2

انضمت الفنانة ثراء جبيل، لأسرة مسلسل العتاولة 2 ، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025.

مسلسل العتاولة 2

يواصل أبطال العتاولة تصوير أحداث الجزء الثاني، استعدادًا لعرضه في رمضان القادم 2025.

بعدما حقق مسلسل العتاولة نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، تعاقد طارق لطفي على بطولة العتاولة 2، ويشاركه بطولته النجم أحمد السقا, ويواصلان التصوير في الفترة الحالية .

مسلسل العتاولة 2

كان المخرج أحمد خالد موسى، أعلن عن مفاجأة كبيرة وهي وجود جزء ثانٍ ، وكتب: "العتاولة 2 رمضان 2025، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتي مع ألذ شركة ومنتج ونجوم وكرو ويلا بينا ".

موعد بدء تصوير مسلسل العتاولة 2

بدأ عدد من أبطال مسلسل العتاولة 2 تصوير أحداث الجزء الثاني، بينما يبعد باقي الفنانين التصوير بداية شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني ظهور نجوم جدد، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابه الجديدة.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، بوستر خاص لجميع أبطال العمل، والذي تم عرضه في رمضان 2024.

وأزاحت شاشة Mbc مصر، الستار عن البرومو الرسمي لمسلسل العتاولة، والذي حصد ألاف المشاهدات في وقت قصير من طرحه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بوسترات العتاولة

كانت كشفت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، البوستر الرسمي للعمل الذي شارك ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

وضم بوستر مسلسل العتاولة نجوم العمل، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب

بوسترات العتاولة

روج أحمد السقا لمسلسله الرمضاني العتاولة، من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "توكلنا على الله .. مسلسل العتاولة فى رمضان 2024 إن شاء الله.. دعواتكم .. اللي جاي علي العتاولة خسران".

بوستر مسلسل العتاولة

تفاصيل مسلسل العتاولة.. رمضان 2024

يشارك النجمان طارق لطفي، أحمد السقا في بطولة مسلسل العتاولة، ويجسد الأول دور الشقيق الأكبر للأخير، ولكن تجمعهما عداوة وخلافات كبيرة خلال الأحداث، العمل من تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.