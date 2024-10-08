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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: حماس تمارس العنف العدمي.. أعطت فرصة العمر للجنون الإسرائيلي

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أنه منذ 7 من أكتوبر وعملية "طوفان الأقصى" كان هناك اتهام لمصر وللجيش المصري بغلق المعابر، واتهام أخر بأنه سيتم تهجير الفلسطيين وتوطينهم في سيناء،  وكان هناك أصوات ودعوات "ونعير" بتدخل مصر في العمليات العسكرية بعد 7 أكتوبر.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن حماس تمارس العنف العدمي دون تحقيق نتيجة، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تكون ثقافة الكراهية المحمومة والحروب العدمية والثقافة الانتحارية العدمية أن تجعل أي دولة تتقدم، ولكن هذه الدعوات كانت ستصيب الدولة بالانهيار.

وتابع: "ثقافة السلام سيئة السمعة لدى القوى السياسية والمدنية مثل الجهاديين"، بأن حماس أعطت فرصة العمر للجنون والإجرام والتوسع والعنف والعدوان الإسرائيلي، مشددًا على أنه منذ 7 أكتوبر انكشف العقل السياسي المصري عن جمود وتخشب.

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