حقيقة طلب الأهلي لحكام أجانب للسوبر المصري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يطلب استقطاب حكام أجانب للسوبر المصري، رغم تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللائحة تؤكد ضرورة طلب استقطاب حكام أجانب قبل أي مباراة بحوالي 15 يومًا، وهو ما لم يتوفر في المباراة الأولى لعدم اتساع الوقت".

وأضاف أمير هشام: "قد يكون الأهلي يقصد المباراة النهائية حال وصوله والفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا، وبالتالي سيكون هناك أمامه غدًا ويوم الخميس المقبل كآخر موعد للنهائي".