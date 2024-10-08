الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

حقيقة طلب الأهلي لحكام أجانب للسوبر المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يطلب استقطاب حكام أجانب للسوبر المصري، رغم تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللائحة تؤكد ضرورة طلب استقطاب حكام أجانب قبل أي مباراة بحوالي 15 يومًا، وهو ما لم يتوفر في المباراة الأولى لعدم اتساع الوقت".

وأضاف أمير هشام: "قد يكون الأهلي يقصد المباراة النهائية حال وصوله والفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا، وبالتالي سيكون هناك أمامه غدًا ويوم الخميس المقبل كآخر موعد للنهائي".

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