ورشة عمل بعلوم المنصورة حول مراحل التصنيع الدوائي

أقامت كلية العلوم بجامعة المنصورة ورشة عمل " البحث والتطوير الدوائي "، حيث تناولت شرحًا مفصلاً لمراحل التصنيع الدوائي، بدءًا من المادة الفعالة وصولًا إلى الكبسولة، مع توضيح عملية "طحن المواد" ومدى ذوبانها واختراقها للجسم، وتأثيرها وفعاليتها.

وأقيمت الورشة برعاية الدكتور أسامه العيان عميد كلية العلوم ، وقدم المحاضرة الدكتور أسامه سالم وريادة الدكتور محسن عوض زهران وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور رانيا رمضان زكي منسقة الأنشطة الطلابية .

أوضح الدكتور أسامة سالم خلال المحاضرة التطورات التي تحدث للأقراص الدوائية والتحسينات التي يتم إدخالها على الأدوية لتلبية المتطلبات الحديثة ، وتم التطرق إلى دور الشركات المنافسة في مجال التصنيع الدوائي.

خبرات عملية

وقد شارك الطلاب بفعالية في الورشة، مما ساعدهم على اكتساب خبرات عملية قيّمة في مجال البحث والتطوير الدوائي ، وأقيمت الورشة بتنظيم الدكتورة آيات محسن حسن محمد مسؤول لجنة التوعية والنشر والتدريب بوحدة ضمان الجودة و فريق الجودة .

تصنيع الأدوية

يذكر بأن كلية العلوم بجامعة المنصورة أقامت مؤخرا ورشة عمل حول دور الكيمياء في تصنيع الأدوية ، حيث تناولت الورشة جوانب متعددة من العمليات الكيميائية الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في تطوير وتصنيع الأدوية الحديثة.

المحاضر خلال إلقاء احدى المحاضرات

جانب من الحضور

المجال الحيوي

واستفاد الطلاب من معرفة الأسس العلمية التي يعتمد عليها هذا المجال الحيوي، والتحديات البيئية والصحية المرتبطة بإنتاج الأدوية ، وساهمت الورشة في مساعدة الطلاب على ربط دراستهم النظرية بالتطبيقات العملية في صناعة الأدوية، مما يعزز فهمهم للدور الحيوي للكيمياء في تحسين الصحة العامة."

وأقيمت الورشة برعاية الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم وتحت ريادة الدكتور محسن زهران وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتورة رانيا رمضان منسق الأنشطة الطلابية ، وتنظيم الدكتورة آيات محسن مسؤول لجنة التوعية والنشر والتدريب بوحده ضمان الجودة ، وحاضر في الورشة الدكتور يوسف عمارة رئيس قسم طرق التحليل ودراسة النبات والتكافل بإدارة الأبحاث والتطوير بإحدى شركات الأدوية .

كما شهدت كلية العلوم أيضا إقامة ورشة العمل التابعة لبرنامج الكيمياء الحيوية التطبيقية والبيولوجيا الجزيئية حاضر فيها الدكتورة مروه المتولى المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ، وحضر الورشة عدد كبير من طلاب البرنامج ، حيث تم استكشاف أحدث التقنيات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأبحاث الحيوية والتعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيولوجية المعقدة، وفهم التفاعلات الكيميائية الحيوية ، مما يساهم في دفع عجلة التطور في الأبحاث العلمية والصحية ، وأتاحت الورشة للطلاب اكتساب المعرفة والخبرة العملية.