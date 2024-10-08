الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لاعب إنييمبا النيجيري: فرصة تأهل الزمالك والمصري من المجموعة صعبة

لاعب أنييمبا النيجيري
لاعب أنييمبا النيجيري

تحدث إيكووتوزيام إزي نجم فريق إنييمبا النيجيري، عن تواجد فريقه رفقة الزمالك والمصري البورسعيدي بدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

txt

تفاصيل جلسة جوميز مع أوفي إيجاريا صفقة الزمالك الجديدة

وقال إيكووتوزيام إزي نجم فريق إنييمبا النيجيري في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" أقام الاتحاد الإفريقي قرعة كأس الكنفدرالية ووجدنا أن سوف نقوم برحلتين لمصر وزيارة لموزمبيق".

وأضاف لاعب إنيمبا:"لن يكون الأمر سهل ولكننا مستعدين للجميع، بالحديث عن الأندية في المجموعة فإنه لدينا المدافع عن لقب البطولة الزمالك ولدينا المصري البورسعيدي وأيضًا فريق بلاك من موزمبيق لاشيء محسوم في هذه المجموعة".

وأكمل:"مع كامل الإحترام لجميع الفرق ولكننا مستعدون لنأخذ كل مبارة بجدية ولدينا فريق قوي وهم أيضًا ولذلك سيكون الأمر صعب علي جميع الفرق وليس سهلاً على الزمالك أو المصري تحديدا بسبب تواجد إنيمبا".

وأختتم حديثه قائلًا:"ستكون المباريات قوية للغاية والجمهور سوف ينتظرها بشدة ونحن كذلك أيضًا".

الجريدة الورقية