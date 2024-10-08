امريكا تدعم إسرائيل لاستهداف حزب الله مع تقليل الخسائر بين المدنيين

أعرب مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن دعم بلاده لاستهداف إسرائيل لحزب الله في لبنان، مع التأكيد على أهمية تقليل الخسائر بين المدنيين، جاء ذلك في تصريحات عقب تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن، حيث أكد المسؤول أن هذا الإرجاء لن يؤثر على المشاورات الثنائية المستمرة بين البلدين.

وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تدعم العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله، لكن يشترط أن يتم ذلك ضمن إطار يضمن الحد من الأضرار التي قد تطال المدنيين في المناطق المستهدفة. وأضاف أن التنسيق مع الجانب الإسرائيلي سيستمر في هذا الشأن لضمان أن تتماشى العمليات مع المبادئ الإنسانية التي تحرص واشنطن على الالتزام بها في جميع الصراعات.

وفي سياق متصل، يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وخاصة بعد الهجمات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع لحزب الله في لبنان. وقد سبق وأن أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن العمليات ضد حزب الله تأتي ضمن استراتيجية أوسع لضمان أمن إسرائيل في المنطقة، وهو ما أثار ردود فعل دولية متباينة بشأن تأثير هذه العمليات على المدنيين.

مقتل 7 أشخاص بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن 7 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، قُتلوا وأصيب 11 آخرون في حصيلة أولية لقصف إسرائيلي استهدف مناطق في العاصمة السورية دمشق، مساء اليوم. وذكرت الوكالة أن القصف استهدف مناطق سكنية، مما أدى إلى تدمير عدة منازل وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية.

وأضافت "سانا" أن فرق الإنقاذ والإسعاف هرعت إلى موقع الهجوم لإجلاء الجرحى وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الإصابات الخطيرة لبعض الجرحى.

يأتي هذا الهجوم في سياق استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، حيث تستهدف إسرائيل بشكل دوري مواقع تابعة للنظام السوري وحلفائه من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران. وسبق أن أكدت إسرائيل أن ضرباتها تهدف إلى منع تعزيز الوجود الإيراني العسكري في سوريا، إلا أن هذه الهجمات غالبًا ما تؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

ويذكر أن القصف الإسرائيلي على دمشق يأتي في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات الإقليمية، مع تزايد العمليات العسكرية على عدة جبهات، بما في ذلك غزة ولبنان.