"بدر" تواصل توسعات مياه الشرب بعد زيادة أعداد المقيمين فيها

قام اليوم المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية مدينة بدر و المهندس عاصم عزت محمد نائب رئيس الجهاز للمرافق والتشغيل والصيانة بالمرور على مشروعات المرافق الجارى تنفيذها .

حيث تفقدا مشروع محطة رفع المياه رقم (4) تنفيذ شركة سامكريت وخط المياه الناقل قطر 1600مم وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة .

كما تفقد اعمال الانشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه كما وصلت نسبة تنفيذ المشروع 87 % والمحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية لانتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، وتحتوي أيضا علي عدد ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبني محولات وورشة ومخزن .

وقد وجه عامر، بدفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها وتم التنبيه على الشركات المنفذة مشدداً بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية واكد سيادته على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة كما وجه بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة من المحطات

كما اكد عامر ، على القائمين علي الأعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات ) بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحدد لها للوصول نظرا لزيادة معدلات التنمية في المدينة و لزيادة اعداد المقيمين بالمدينة