الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

على الحجار يجري البروفات النهائية لحفل انتصارات أكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وضمن احتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر، وفي ضوء خطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، يقوم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بعمل البروفات النهائية لحفل نصر أكتوبر المجيد والذي يقوم بإحيائه الفنان القدير علي الحجار.

 

وتجرى البروفات النهائية الآن على مسرح البالون بحضور الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج الحفل، استعدادا لإحياء حفل انتصارات أكتوبر المجيد المقرر إقامته غدًا الأربعاء .

من ناحية أخرى سيقوم علي الحجار بغناء مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور ويبدأها بأغانية مسلسل المال والبنون ويختمها بميدلي إنتصارات أكتوبر.
 

كما سيقوم علي الحجار بغناء "على قد ماحبينا - زي الهوى - العروسة - ياأرضنا - ماتمنعوش الصادقين - أنا كنت عيدك - الليل وآخره - ريشة - النديم - الزين والزينة - في قلب الليل - مسألة مبدأ - لما الشتا يدق البيبان - تجيش نعيش - عارفة - بوابة الحلواني".

 

وتقام إحتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين حيث سيعرض بالفصل الأول من الإحتفالية أوبريت "إيد واحدة" الذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية إخراج تامر الخطيب.

وقد قامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت.

 

ويتضمن الفصل الثاني من الإحتفالية  الفقرة غنائية للنجم الكبير علي الحجار.

مواد متعلقة

سبب صادم وراء خلاف نور الشريف وأحمد عز.. إيمان العاصي تكشف القصة كاملة

موعد انطلاق عرض فيلم آل شنب

بطولة نور النبوي ونور إيهاب .. البوستر الرسمي لمسلسل 6 شهور

موعد عرض مسلسل وتر حساس .. بطولة صبا مبارك

مسلسل برغم القانون .. اعرف موعد عرض الحلقات الجديدة

يارا السكري مفاجأة "فهد البطل" لـ أحمد العوضي .. (ما القصة؟)

هدى المفتي لـ"الوفد": تجمعني كيمياء بـ أحمد مالك و"مطعم الحبايب" تجربة مميزة

أحمد مالك لـ "الوفد" : مطعم الحبايب تجربة ممتعة ويطرح فكرة جديدة
الجريدة الورقية