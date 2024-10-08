الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الخارجية الأمريكية: إلغاء أو تأجيل زيارة جالانت لواشنطن يعود للحكومة الإسرائيلية

جالانت
جالانت

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إلغاء أو تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن يعود للحكومة الإسرائيلية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”

 

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في السعي لحل دبلوماسي للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.

وتابعت الخارجية الأمريكية: ، :"سيرنا طائرة أخرى صباح اليوم لنقل مواطنين أمريكيين من لبنان".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان لا تزال محدودة حتى الآن.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضح ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجيةالأمريكية، إن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تستهدف جماعة "حزب الله" في لبنان بطريقة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتقلل من الخسائر بين المدنيين.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى قوات اليونيفيل في لبنان تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال.

وتابع قائلا: "لقد أوضحنا لإسرائيل أننا نريد أن تستمر الطرق المؤدية إلى مطار بيروت بالعمل بكفاءة".

وذكر أن واشنطن تراقب التطورات في غزة ولبنان على حد سواء، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد رؤية تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن 1701 على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

مواد متعلقة

وزير الخارجية الأردني: نعمل مع مصر برؤية واحدة من أجل تحقيق السلام

وزير خارجية الأردن يوجه رسالة حادة للمجتمع الدولي: “ما الذي تنتظره؟"

وزير الخارجية: إسرائيل دولة تجد نفسها فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة

أيمن الصفدي: مصر والأردن يربطهما علاقات تاريخية أخوية راسخة ومتجذرة

وزير الخارجية: تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن

وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بلبنان وغزة

الصحة اللبنانية: 15 شهيدًا و46 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية بجبل لبنان

وزير الخارجية يُعرب عن قلق مصر البالغ من التصعيد المتزايد بالمنطقة
الجريدة الورقية