الخارجية الأمريكية: إلغاء أو تأجيل زيارة جالانت لواشنطن يعود للحكومة الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن إلغاء أو تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن يعود للحكومة الإسرائيلية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في السعي لحل دبلوماسي للتصعيد بين لبنان وإسرائيل.

وتابعت الخارجية الأمريكية: ، :"سيرنا طائرة أخرى صباح اليوم لنقل مواطنين أمريكيين من لبنان".

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تقديرات واشنطن تشير إلى أن العمليات البرية الإسرائيلية في لبنان لا تزال محدودة حتى الآن.

وبحسب "روسيا اليوم"، أوضح ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجيةالأمريكية، إن واشنطن تتوقع من إسرائيل أن تستهدف جماعة "حزب الله" في لبنان بطريقة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتقلل من الخسائر بين المدنيين.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى قوات اليونيفيل في لبنان تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال.

وتابع قائلا: "لقد أوضحنا لإسرائيل أننا نريد أن تستمر الطرق المؤدية إلى مطار بيروت بالعمل بكفاءة".

وذكر أن واشنطن تراقب التطورات في غزة ولبنان على حد سواء، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد رؤية تطبيق كامل لقرار مجلس الأمن 1701 على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.