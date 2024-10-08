وزير خارجية الأردن يوجه رسالة حادة للمجتمع الدولي: “ما الذي تنتظره؟"

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أنه بعد عام من الحرب على غزة تواجه المنطقة تصعيدا إقليميا خطيرا، مشددًا على أن الأردن ومصر حذرتا من أن استمرار العدوان على غزة سيدفع باتجاه تصعيد إقليمي لن يسلم منه أحد.

وأضاف “الصفدي”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، : “نرى الآن تصعيدا إسرائيليا خطيرا وحربا أخرى في الضفة الغربية تستهدف الوجود الفلسطيني فيها وتدمر مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتستبيح حرمة المقدسات”.



وتابع: “نُحذر من غليان الضفة الغربية، وإذا ما تفجر الوضع هناك سيأخذ هذا التصعيد مدى أخطر من الذي نراه الآن، نرى الوضعَ في لبنان يزداد خطورة مع استمرار العدوان، ورفض إسرائيل ما طلبه حلفاؤها أمريكا وفرنسا بخصوص التوافق على وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما يتم خلاله بحث تطبيق القرار 1701 والذهاب باتجاه تهدئة شاملة”.

ووجه رسالة، قائلًا: “ما الذي ينتظره المجتمع الدولي حتى يتحرك بشكل عملي مؤثر لحماية القانون الدولي وحماية الأبرياء الذين يقتلون يوميا في غزة والضفة الغربية ولبنان”.