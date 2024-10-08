مفيدة شيحة تعاتب شيرين: "ارجعي بقى محدش يستاهل" (فيديو)

هنأت الإعلامية مفيدة شيحة، الفنان والمطربة شيرين عبدالوهاب بمناسبة عيد ميلادها، قائلة :"كل سنة وانتي طيبة يا شيرين، وانتي الحاضر الغائب".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الفنانة شيرين كسرت الدنيا خلال العام الماضي، والناس كانت تطلب أغانيها الجديدة، وانتي لوحدك ترند ويلا بقى مش كفاية وارجعي لينا بقوة ومحدش يستاهل".



وتابعت مفيدة شيحة، أن :"انتي الإنسان القوي الناجح وهتقدري تتجاوزي أي محنة يا شيرين"، مشيرة إلى أنها من أشد المعجبين بصوت الفنانة شيرين عبدالوهاب، فهي من جيل فريد.

