الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

محمد هنيدي ينهي خلافه مع محمد فؤاد والسر نزار الفارس

محمد هنيدي والإعلامي
محمد هنيدي والإعلامي نزار الفارس

كشف الفنان محمد هنيدي عن العديد من الأسرار الشخصية في حياته وذلك خلال البرومو في برنامج "مع نزار الفارس"، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس عبر فضائية الرابعة tv.

 

وتحدث محمد هنيدي عن خلافه مع المطرب محمد فؤاد، كما أنهى نزار الفارس الخلاف بينهما وأعلن "هنيدي" عن صلحه وأبدى رغبته في الحديث مع محمد فؤاد مجدداً مرة أخرى.

 

وأوضح "هنيدي"، أنه لم يفكر في الصلح بين شركة روتانا والمطربة شيرين عبد الوهاب لحل الأزمة الأخيرة التي دارت بينهما مؤخراً بعد حذف الشركة عدة أغاني لها من ألبومها الجديد.

 

كما سأل نزار الفارس محمد هنيدي، "لو كان مكان كرستيان رونالدو لمدة يوم واحد ماذا يفعل بجورجينا"، كما دار الحديث عن الزعيم عادل إمام وهل نجح هنيدي أن يكون خليفته على الشاشة.

 

واختتم الفنان محمد هنيدي، أنه يتمنى تقديم دويتو غنائي مع المطرب أوكا، فهو يحب أغانيه ويسمعها في جميع الأوقات.

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