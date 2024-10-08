هاجر أحمد تستقبل مولودها الثاني في سرية (صور)

فاجئت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بولادتها الثانية وذلك بمشاركة مجموعة من الصور توثق لحظاتها في غرفة الولادة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وعلقت على المنشور قائلة :" "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا"، آدم احمد الحداد، 26-9-2024،Family over everything".

وأوضح هذا المنشور التاريخ الحقيقي لولادة طفلها الثاني حيث ولد قبل 12 يومًا، وهو ما أخفته عن جمهورها ، كما أنها لم تكشف أيضًا عن حملها طوال فترة الحمل، ولكن شاركت قبل أيام منشورا يوثق حملها وعلقت عليه قائلة :قلوبنا سعيدة، عائلتنا تكبر".

آخر أعمال هاجر أحمد

وشاركت هاجر مؤخرًا، في فيلم «أهل الكهف»، إذ ضم العمل خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.