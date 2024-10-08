رئيس جامعة طنطا: حرب أكتوبر المجيدة أعادت الثقة إلى الشعب والجيش

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوة بعنوان " أكتوبر ملحمة وطنية خالدة - سيناء مقبرة الغزاة"، وذلك ضمن احتفالات جامعة طنطا بالذكرى الـ ٥١ لانتصارات حرب أكتوبر، حاضر بها اللواء أ ح/ نصر محمد سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة والمستشار العسكري بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

قدم الدكتور محمد حسين التحية للواء نصر محمد سالم، معربا عن سعادته باستضافته في رحاب جامعة طنطا، مشيدا بحرص جميع منسوبي الجامعة على الحضور، موضحاً أن حرب أكتوبر المجيدة أعادت الثقة إلى الشعب والجيش المصريّ، بل وإلى الشعوب والجيوش العربية، فاستطاع الجيش المصري تحطيم أسطورة الجيش الصهيوني المجهز بأحدث الأسلحة، وأحدث الأجهزة في مجال الاتصال، مشيراً إلى أن أهم أسباب النصر فى حرب أكتوبر تعود إلى إيمان المحارب المصري بالقضية، والسرية التامة التي تمّ التخطيط بها للمعركة، وتحقيق الخداع الاستراتيجي للعدو، مع استخدام عنصر التمويه في مراحل الاستعداد للمعركة، اعتماد الجيش المصري على الذكاء والتخطيط الجيد من أجل الانتصار رغم أن التفوق في الإمكانيات لصالح العدو، وأشار د. محمد حسين إلى الدور المحوري الذي قام به جهاز الاستطلاع قبل وأثناء وبعد حرب أكتوبر المجيدة .

خلال كلمته أعرب اللواء نصر محمد سالم عن فخره بتواجده في جامعة طنطا وسط شباب الجامعة، وكشف عن كواليس مشاركته بحرب أكتوبر 1973، مؤكدا أن شعار المعركة كان "إما النصر أو الشهادة".

مؤكداً أن تماسك الجبهة الداخلية وصلابة وقوة الجيش المصري هى أهم أسباب الانتصار في المعركة، مستعرضًا تفاصيل الحرب منذ أول ضربة جوية يوم 6 أكتوبر 1973 الساعة 2 ظهراً، وكيفية التخطيط للحرب من خلال المعلومات الدقيقة الموثقة التي استطاعت قوات الاستطلاع بالجيش المصري جمعها، وخلال لقاء مفتوح مع الحضور أجاب على تساؤلات الحضور حول حرب أكتوبر المجيدة والأحداث الراهنة بالمنطقة.

شهدت الندوة اهداء الدكتور محمد حسين درع الجامعة للواء نصر محمد سالم، كما شهدت فاعليات الندوة حفل موسيقى قدم فيه فريق كورال جامعة طنطا العديد من الأغاني الوطنية.